حجم المنقولات بالسكك الحديدية في أذربيجان 308.8 مليون دولار

باكو، 23 ديسمبر / كانون الأول، (أذرتاج)

قالت هيئة الجمارك الحكومية إن قيمة الشحن المنقول عبر السكك الحديدية خلال شهر نوفمبر البالغ حجمه 637 ألف و884 طن وصلت إلى 308.8 مليون دولار أمريكي.

أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن الجمارك أن قيمة الشحن المصدر البالغ حجمه 260 ألف و891 طن عبر السكك الحديدية خلال الشهر الماضي بلغت 112.7 مليون دولار فيما سجلت قيمة الشحن المستورد إلى البلد خلال الشهر ذاته البالغ حجمه 376 ألف و993 طن عند 196 مليون دولار.