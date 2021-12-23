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    الجمارك تكشف حجم الشحن المنقول بحرا في 11 شهرا

    ٢٣.١٢.٢٠٢١ [١٤:٥‎٤]

    باكو، 23 ديسمبر / كانون الأول، (أذرتاج)

    قالت هيئة الجمارك إن حجم الشحن المنقول بحرا خلال أشهر يناير – نوفمبر من العام الحالي بلغ 740.7 ألف طن بقيمة 657.4 مليون دولار.

    أفادت أذرتاج عن بيان الجمارك أن قيمة الشحن بالغ حجمه 283.5 الف طن المصدر بحرا 138.5 مليون دولار بينما بلغ حجم الشحن المستورد بقيمة 518.8 مليون دولار حجمه أكثر من 457.1 ألف طن.

     

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