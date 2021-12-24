تنفيذ 8.1 مليون طن من أعمال التحميل والتفريغ في الموانئ البحرية
AzerTAg.az
٢٤.١٢.٢٠٢١ [١٥:٤٥]
باكو، 24 ديسمبر / كانون الأول، (أذرتاج)
تم تنفيذ 8 ملايين و191 ألف طن من أعمال التحميل والتفريغ في الموانئ البحرية خلال أشهر يناير - نوفمبر من العام الجاري.
أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن هيئة الإحصاء الحكومية أن 7 ملايين و741.4 ألف طن من الشحنات المنقولة - شحنات العبور والترانزيت.
وبلغ عدد الركاب المنقول بهذا النوع من النقل خلال الفترة المذكورة 15.8 الف شخص.
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