انخفاض عدد مستخدمي مترو أنفاق باكو

باكو، 27 ديسمبر / كانون الأول، (أذرتاج)

استخدم 72.1 مليون شخص من خدمات مترو أنفاق باكو خلال أشهر يناير – نوفمبر من العام الجاري بعد انخفاضه 3.5 في المائة قياسا إلى العالم الماضي، حسبما أفادته وكالة أذرتاج نقلا عن هيئة الإحصاء الحكومية.