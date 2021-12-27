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    اقتصاد


    انخفاض عدد مستخدمي مترو أنفاق باكو

    ٢٧.١٢.٢٠٢١ [١٥‎:٤٩]

    باكو، 27 ديسمبر / كانون الأول، (أذرتاج)

    استخدم 72.1 مليون شخص من خدمات مترو أنفاق باكو خلال أشهر يناير – نوفمبر من العام الجاري بعد انخفاضه 3.5 في المائة قياسا إلى العالم الماضي، حسبما أفادته وكالة أذرتاج نقلا عن هيئة الإحصاء الحكومية.

    AZERTAG.AZ :انخفاض عدد مستخدمي مترو أنفاق باكو
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