انخفاض عدد مستخدمي مترو أنفاق باكو
AzerTAg.az
٢٧.١٢.٢٠٢١ [١٥:٤٩]
باكو، 27 ديسمبر / كانون الأول، (أذرتاج)
استخدم 72.1 مليون شخص من خدمات مترو أنفاق باكو خلال أشهر يناير – نوفمبر من العام الجاري بعد انخفاضه 3.5 في المائة قياسا إلى العالم الماضي، حسبما أفادته وكالة أذرتاج نقلا عن هيئة الإحصاء الحكومية.
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