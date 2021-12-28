الجمارك تكشف حجم نقل الشحن عبر السكك الحديدية

باكو، 28 ديسمبر / كانون الأول، (أذرتاج)

نقل 6 ملايين و347.5 ألف طن من الشحن عموما عبر طرق السكك الحديدية خلال أشهر يناير – نوفمبر من العام الجاري وبلغت قيمته مليارين و805.5 مليون دولار.

أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن هيئة الجمارك أن حجم الصادرات عبر السكك الحديدية خلال 11 شهرا ماضيا بلغ مليونين و846.2 ألف طن بقيمة 992.2 مليون دولار فيما بلغ حجم الواردات 3 ملايين و501.2 ألف طن بقيمة مليار و813.3 مليون دولار.