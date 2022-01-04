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    نقل 2.4 مليون راكب بالسكك الحديد خلال 11 شهرا

    ٠٤.٠١.٢٠٢٢ [١٢:٠٩]

    باكو، 4 يناير / كانون الثاني، (اذرتاج)

    نقل مليونين و445.8 ألف راكب عبر السكك الحديدية خلال أشهر يناير - نوفمبر من العام الجاري.

    أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن مكتب الإعلام لهيئة الإحصاء الحكومية أن هذه المعدلات تشير إلى زيادة 23 في المائة في نقل الركاب قياسا إلى نفس الفترة من 2020 الماضي.

    شهد شحن 353 عربة قطار وتفريغ 343 عربة قطار يوميا متوسطا.

    وتم تنفيذ عمليات الشحن 17.4 ألف طن من الشحن عبر السكك الحديدية باتجاه الشمال يوميا و3.2 آلاف طن باتجاه الغرب و0.7 ألف طن باتجاه الجنوب.

    AZERTAG.AZ :نقل 2.4 مليون راكب بالسكك الحديد خلال 11 شهرا
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