زيادة نقل الركاب والبضائع عن طريق الجو في بلدنا
AzerTAg.az
٠٤.٠١.٢٠٢٢ [١٤:١٤]
باكو، 4 يناير / كانون الثاني، (اذرتاج)
تم تحديد عدد الركاب الذين يستخدمون النقل الجوي في أذربيجان.
أفادت وكالة أذرتاج أنه تم نقل 1003.3 ألف أو 81.2 في المائة من الركاب عن طريق الجو خلال أشهر يناير – نوفمبر من عام 2021.
تم تشكيل 99.4 في المائة من المنقولات في المؤسسات الحكومية و0.6 في المائة في المؤسسات الخاصة.
وزاد نقل البضائع بهذه المواصلات بنسبة 18.4 في المائة إلى 471.3 ألف طن.
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