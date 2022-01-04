  • الرئيسية
    • / اقتصاد

    اقتصاد


    زيادة نقل الركاب والبضائع عن طريق الجو في بلدنا

    ٠٤.٠١.٢٠٢٢ [١٤:١٤]

    باكو، 4 يناير / كانون الثاني، (اذرتاج)

    تم تحديد عدد الركاب الذين يستخدمون النقل الجوي في أذربيجان.

    أفادت وكالة أذرتاج أنه تم نقل 1003.3 ألف أو 81.2 في المائة من الركاب عن طريق الجو خلال أشهر يناير – نوفمبر من عام 2021.

    تم تشكيل 99.4 في المائة من المنقولات في المؤسسات الحكومية و0.6 في المائة في المؤسسات الخاصة.

    وزاد نقل البضائع بهذه المواصلات بنسبة 18.4 في المائة إلى 471.3 ألف طن.

    AZERTAG.AZ :زيادة نقل الركاب والبضائع عن طريق الجو في بلدنا
    © یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار
    في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده

    الاتصال بالمؤلف

    * املأ الحقول المشار إليها برمز

    الأحرف المشار إليها آنفا
    المزيد...
    ٠٤.٠١.٢٠٢٢ [١٦:٤٣]
    ارتفاع إنتاج سيارات الركاب في أذربيجان
    ٠٤.٠١.٢٠٢٢ [١٥‎:٤٤]
    نقل 959.7 مليون شخص عن طريق المواصلات خلال يناير – نوفمبر
    ٠٤.٠١.٢٠٢٢ [١٤:٥‎٨]
    نقل 174.8 مليون طن من البضائع عن طريق المواصلات
    ٠٤.٠١.٢٠٢٢ [١٢:٠٩]
    نقل 2.4 مليون راكب بالسكك الحديد خلال 11 شهرا
    زيادة نقل الركاب والبضائع عن طريق الجو في بلدنا