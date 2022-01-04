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    اقتصاد


    نقل 174.8 مليون طن من البضائع عن طريق المواصلات

    ٠٤.٠١.٢٠٢٢ [١٤:٥‎٨]

    باكو، 4 يناير / كانون الثاني، (اذرتاج)

    تم نقل 174.8 مليون طن من البضائع عن طريق المواصلات خلال أشهر يناير – نوفمبر من العام الجاري.

    أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن هيئة الإحصاء الحكومية أنه تم نقل 57.7 في المائة من البضائع بالسيارات و7.8 في المئة منها عن طريق السكك الحديدية و2.8 في المئة عن طريق البحر و0.3 في المئة عن طريق الجو و31.4 في المائة عن طريق خط الأنابيب.

    AZERTAG.AZ :نقل 174.8 مليون طن من البضائع عن طريق المواصلات
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