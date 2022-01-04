نقل 959.7 مليون شخص عن طريق المواصلات خلال يناير – نوفمبر
AzerTAg.az
٠٤.٠١.٢٠٢٢ [١٥:٤٤]
باكو، 4 يناير / كانون الثاني، (اذرتاج)
تم نقل مليار و81.9 مليون شخص عن طريق المواصلات خلال أشهر يناير - نوفمبر من العام الجاري.
أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن هيئة الإحصاء الحكومية أنه تم نقل 93 في المائة من الركاب بالسيارات و6.7 في المائة من الركاب عن طريق ميترو.
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