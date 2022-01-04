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    اقتصاد


    نقل 959.7 مليون شخص عن طريق المواصلات خلال يناير – نوفمبر

    ٠٤.٠١.٢٠٢٢ [١٥‎:٤٤]

    باكو، 4 يناير / كانون الثاني، (اذرتاج)

    تم نقل مليار و81.9 مليون شخص عن طريق المواصلات خلال أشهر يناير - نوفمبر من العام الجاري.

    أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن هيئة الإحصاء الحكومية أنه تم نقل 93 في المائة من الركاب بالسيارات و6.7 في المائة من الركاب عن طريق ميترو.

     

    AZERTAG.AZ :نقل 959.7 مليون شخص عن طريق المواصلات خلال يناير – نوفمبر
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