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    ارتفاع إنتاج سيارات الركاب في أذربيجان

    ٠٤.٠١.٢٠٢٢ [١٦:٤٣]

    باكو، 4 يناير / كانون الثاني، (اذرتاج)

    تم أنتاج 1992 سيارة في البلاد خلال أشهر يناير - نوفمبر أو 350 سيارة أكثر من نفس الأشهر من العام الماضي.

    افادت وكالة اذرتاج نقلا عن هيئة الاحصاء الحكومية انه تم إنتاج منتجات بقيمة 399 مليون مانات في إنتاج الآلات والمعدات والمركبات الأخرى والسيارات والمقطورات. وارتفع إنتاج السيارات والمقطورات وشبه المقطورات بنسبة 1.6 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من عام 2020 وانخفض إنتاج المركبات الأخرى بنسبة 11.1 في المائة وإنتاج الآلات والمعدات بنسبة 90.2 في المائة.

    AZERTAG.AZ :ارتفاع إنتاج سيارات الركاب في أذربيجان
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