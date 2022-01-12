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    شركة "أير أستانا" للطيران تخطط رحلات من باكو الى نورسلطان

    ١٢.٠١.٢٠٢٢ [١١:٤٤]

    نورسلطان، 12 يناير (أذرتاج)

    تخطط شركة "اير استانا" الكازاخستانية للطيران تسيير رحلات من تبيليسي وباكو الى مطار نورسلطان.

    أفادت وكالة أذرتاج ان الرحلات الجوية من تبيليسي ستسيّر في 12 و14 بينما ستسير الرحلات من باكو في 13 و16 يناير.

    في البداية، سيتمكن ركاب الرحلات الملغاة من السفر.

    يذكر ان الخطوط الجوية الأذربيجانية سبقت وألغت رحلات كانت تخططها الى مدينة آلماتي الكازاخستانية بسبب آخر احداث في كازاخستان.

     

    AZERTAG.AZ :شركة "أير أستانا" للطيران تخطط رحلات من باكو الى نورسلطان
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    شركة "أير أستانا" للطيران تخطط رحلات من باكو الى نورسلطان