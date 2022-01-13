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    شيخ الإسلام الله شكر باشازاده يلتقي بابا الفاتيكان فرانسيسك

    ١٣.٠١.٢٠٢٢ [١٨:٤٥‎]

    الفاتيكان، 13 يناير / كانون الثاني، (اذرتاج)

    قام شيخ الإسلام الله شكر باشازاده رئيس إدارة مسلمي القوقاز والوفد المرافق له بزيارة الى الفاتيكان تلبية لدعوة رسمية من البابا فرنسيسك رئيس الكنيسة الرومانية الكاثوليكية.

    أفادت وكالة اذرتاج انه عقد اليوم لقاء على انفراد بين شيخ الإسلام الله شكر باشازاده والبابا فرانسيس.

    ثم التقى البابا فرانسيسك مع وفد من القادة الدينيين الأذربيجانيين.

    حضر اللقاء سفير أذربيجان لدى فرنسا والكرسي الرسولي رحمان مصطفاييف وسكرتير أبرشية الكنيسة الأرثوذكسية الروسية في باكو وأذربيجان أليكسي نيكونوروف والمحافظ الرسولي للكنيسة الرومانية الكاثوليكية في أذربيجان الأسقف فلاديمير فيكيتي.

    AZERTAG.AZ :شيخ الإسلام الله شكر باشازاده يلتقي بابا الفاتيكان فرانسيسك
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