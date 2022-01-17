تدشين رحلة جوية مباشرة بين غابالا وموسكو

باكو، 17 يناير (أذرتاج)

تم تدشين رحلة جوية منتظمة مباشرة بين غابالا وموسكو في إطار شبكة الوجهات الجديدة للعام الحالي.

أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن الخطوط الجوية الأذربيجانية" ان شركة الطيران Nordwind سيّرت اول رحلة جوية لها من مطار شيريمتوفا بموسكو الى غابالا بطائرة "بوينغ 737-800" التي تحمل على متنها 189 راكب. استغرقت الرحلة 3 ساعات.

ستنظم الرحلة الجوية بين موسكو-غابالا-موسكو مرة في الأسبوع أي يوم الاحد. ستنزل الطائرة في مطار غابالا في الساعة 04:10 بالتوقيت المحلي وستقلع منه في الساعة 05:20 للتوجه الى العاصمة الروسية.