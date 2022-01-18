إطلاق رحلات الحافلات الى الأراضي المحررة من الاحتلال الأرميني بدء من 24 يناير

باكو، 18 يناير، أذرتاج

قال مدير هيأة النقل البرية الحكومي أنار رضايف إن الهيأة تطلق بدء من 24 يناير رحلات الحافلات النظامية على مسارات باكو الى شوشا والعودة وباكو الى أغدام والعودة وأحمد بيكلي الى شوشا والعودة ومطار فضولي الدولي الى شوشا والعودة وبردع الى أغدام والعودة.

وأوضح رضايف أن الهيئة نفذت رحلات تجريبية واختارت تصانيف الحافلات مضيفا أن الرحلات على مسار احمد بيكلي الى شوشا والعودة تنفذ 4 مرات أسبوعيا والأخرى مرتين أسبوعيا فيما توفق رحلات مسار مطار فضولي الدولي الى شوشا والعودة مع الرحلات الجوية بالمطار.