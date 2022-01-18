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    هيئة النقل: ذوو الامتيازات يسافرون الى قراباغ مرة على مدار العام أيضا ولكن بتذاكر مجانة

    ١٨.٠١.٢٠٢٢ [١٢:١٢]

    باكو، 18 يناير، أذرتاج

    قال مدير هيأة النقل البرية الحكومي أنار رضايف إن تذاكر الحافلات الى قراباغ مجانة لذوي الامتيازات.

    وأوضح رضايف أن دائرة الأشخاص ذوي الامتيازات المعينة تتضمن أبطال الحرب الوطنية والابطال القوميين وأعضاء عائلات الشهداء ومعاقي حرب قراباغ مشددا على أن الأشخاص ذوي الامتيازات يحق لهم زيارة الأراضي المحررة من الاحتلال الأرميني مرة على مدار العام أيضا.

    AZERTAG.AZ :هيئة النقل: ذوو الامتيازات يسافرون الى قراباغ مرة على مدار العام أيضا ولكن بتذاكر مجانة
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