نائب الوزير: رحلات الحافلات الى قراباغ تخدم لمواطني أذربيجان فقط

باكو، 18 يناير، أذرتاج

قال رحمن همتوف نائب وزير التنمية الرقمية والنقل إن رحلات الحافلات الى قراباغ تخدم لمواطني أذربيجان فقط في المرحلة الحالية.

وأوضح همتوف أن رحلات الحافلات المنظمة ليست سياحية بل لزيارة المواطنين الأراضي المحررة من الاحتلال الأرميني ليشهدوا بأعينهم الوضع الراهن عليها.

وشدد نائب الوزير على أن المشروع لا ينص في الوقت الحاضر على إمكانية المكوث او الإقامة في تلك الأراضي حيث على المسافرين أن يعودوا نفس اليوم ومن الممكن زيادة فترة زيارة الأراضي وفقا لسير اعمال إعادة البناء والاعمار والإصلاح وكذلك عملية تطهير الأراضي من الألغام مضيفا أن المواطنين الأجانب يمكن لهم أن يستفيدوا من رحلات الحافلات هذه في المستقبل أيضا.