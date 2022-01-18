  • الرئيسية
    • / اقتصاد

    اقتصاد


    نائب الوزير: رحلات الحافلات الى قراباغ تخدم لمواطني أذربيجان فقط

    ١٨.٠١.٢٠٢٢ [١٤:٣٦]

     

    باكو، 18 يناير، أذرتاج

    قال رحمن همتوف نائب وزير التنمية الرقمية والنقل إن رحلات الحافلات الى قراباغ تخدم لمواطني أذربيجان فقط في المرحلة الحالية.

    وأوضح همتوف أن رحلات الحافلات المنظمة ليست سياحية بل لزيارة المواطنين الأراضي المحررة من الاحتلال الأرميني ليشهدوا بأعينهم الوضع الراهن عليها.

    وشدد نائب الوزير على أن المشروع لا ينص في الوقت الحاضر على إمكانية المكوث او الإقامة في تلك الأراضي حيث على المسافرين أن يعودوا نفس اليوم ومن الممكن زيادة فترة زيارة الأراضي وفقا لسير اعمال إعادة البناء والاعمار والإصلاح وكذلك عملية تطهير الأراضي من الألغام مضيفا أن المواطنين الأجانب يمكن لهم أن يستفيدوا من رحلات الحافلات هذه في المستقبل أيضا.

     

     

    AZERTAG.AZ :نائب الوزير: رحلات الحافلات الى قراباغ تخدم لمواطني أذربيجان فقط
    © یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار
    في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده

    الاتصال بالمؤلف

    * املأ الحقول المشار إليها برمز

    الأحرف المشار إليها آنفا
    المزيد...
    ١٨.٠١.٢٠٢٢ [١٢:١٢]
    هيئة النقل: ذوو الامتيازات يسافرون الى قراباغ مرة على مدار العام أيضا ولكن بتذاكر مجانة
    ١٨.٠١.٢٠٢٢ [١٢:٠٠]
    إطلاق رحلات الحافلات الى الأراضي المحررة من الاحتلال الأرميني بدء من 24 يناير
    ١٧.٠١.٢٠٢٢ [١٢:٢٧]
    تدشين رحلة جوية مباشرة بين غابالا وموسكو
    ١٢.٠١.٢٠٢٢ [١١:٤٤]
    شركة "أير أستانا" للطيران تخطط رحلات من باكو الى نورسلطان
    نائب الوزير: رحلات الحافلات الى قراباغ تخدم لمواطني أذربيجان فقط