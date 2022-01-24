تدشين خط منتظم للحافلات بين باكو وشوشا لأول مرة بعد تحرير المدينة

باكو، 24 يناير (أذرتاج)

انطلقت اليوم اول رحلة منتظمة للحافلات بين باكو وشوشا، ذلك لأول مرة بعد تحرير المدينة من الاحتلال الأرميني.

أفادت وكالة أذرتاج ان انطلقت الحافلتان متجهة الى شوشا في الساعة 06:30 من محطة الحافلات بباكو.

الى جانب ذلك، تم تدشين رحلة بالحافلات بين باكو-اغدام-باكو.

يذكر ان رحلات الحافلات من باكو الى الأراضي المحررة من الاحتلال الأرميني تنظم وفق الجدول الزمني المعين خلال الأسبوع.