وصول أول قطار حاويات من أوزبكستان الى باكو

باكو، 25 يناير / كانون الثاني، (أذرتاج)

وصل أول قطار مكون من 50 حاوية من "مركز أساكا لوجيستي" لأوزبكستان إلى ميناء آلات الاذربيجاني.

أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن سكك الحديد الأذربيجانية انه تم تسليم الحاويات بـ40 قدما والمحملة بقطع غيار السيارات عبر محطة خوجيدافلات الحدودية إلى ميناء تركمانباشي التركماني ومنها تم تسليمها الى ميناء آلات الأذربيجاني عبر بحر الخزر.

شحن القطارات مخصص لأحد مصانع السيارات في أذربيجان. وستعمل قطارات الحاويات بانتظام على هذا الطريق.