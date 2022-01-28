بدء العمل على 9 مشاريع لإنشاء الطرق البرية في قره باغ

باكو، 28 يناير (أذرتاج)

بدأ العمل على 9 مشاريع لإنشاء الطرق البرية المعبدة في الأراضي المحررة من الاحتلال الأرميني.

أفادت وكالة أذرتاج ان هذه الكلمات قالتها عايدة بدلوفا مستشارة وزير التنمية الرقمية والنقل في ندوة في عنوان "التنمية الرقمية واولويات في مجال النقل في أذربيجان".

قالت انه يجري العمل على التعبئة على مشروع واحد.