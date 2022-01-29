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    الإيكاو تدرج مطار زنكيلان الجوي في فهرس رموز المواقع الجغرافية الدولي

    ٢٩.٠١.٢٠٢٢ [١٣:٠١]

    باكو، 29 يناير (أذرتاج)

    حددت منظمة الطيران المدني الدولي (الإيكاو) لمطار زنكيلان الجوي الجاري إنشاؤه في الأراضي المحررة من الاحتلال الأرميني في أذربيجان رمزا UBBZ.

    أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن وزارة التنمية الرقمية والنقل الأذربيجانية ان هذه المعلومة ستعرض للمجتمع الدولي في عدد نشرة "رموز المواقع الجغرافية" للإيكاو" (ICAO Doc 7910/182) الذي سيصدر في مارس عام 2022.

    يذكر ان اعمال انشاء مطار زنكيلان بدأت في شهر ابريل عام 2021.

    AZERTAG.AZ :الإيكاو تدرج مطار زنكيلان الجوي في فهرس رموز المواقع الجغرافية الدولي
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    الإيكاو تدرج مطار زنكيلان الجوي في فهرس رموز المواقع الجغرافية الدولي