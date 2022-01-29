الخطوط الجوية الأذربيجانية "بوتا" تستأنف رحلات الى مدينة مينيرالني فودي في روسيا

باكو، 29 يناير (أذرتاج)

تستأنف شركة الخطوط الجوية الأذربيجانية "بوتا" رحلاتها الى مدينة مينيرالني فودي بروسيا من باكو.

أفادت وكالة أذرتاج ان الشركة تبدأ رحلاتها في هذا الاتجاه في 6 فبراير.

سيتم تسيير رحلة باكو- مينيرالني فودي –باكو مرتين في الأسبوع يوم الاحد ويوم الثلاثاء لكل أسبوع.

تتوفر تذاكر هذه الرحلات على الموقع الإلكتروني الرسمي لشركة "بوتا أيرويس" (للتعريفات منخفضة، " القياسية" و "السوبر") والوكالات المعتمدة (للتعريفة السوبر فقط). تبدأ قيمة التذاكر من 29 يورو.

أثناء فترة الوباء، يتم تقديم هذه الرحلات في المبنى رقم 1 بمطار حيدر علييف الدولي في ذهاباً وإياباً. يتم قبول الرحلات الجوية في فئة الركاب الذين لديهم تصريح الطيران بموجب القيود الوبائية الحالية.

إلى عناية ركاب باكو- مينيرالني فودي:

- يجب أن يكون لديكم الحق في دخول أراضي روسيا. قواعد الدخول إلى أراضي الاتحاد الروسي أثناء فترة الوباء مدرجة على موقع شركة الطيران:

https://www.butaairways.az/az/covid/russia

- يجب إحضار شهادة عدم إصابة بفيروس كورونا. قائمة العيادات التي يمكن فحص

COVID-19 فيها في أذربيجان متاحة على موقع شركة الطيران:

https://www.butaairways.az/az/covid/clinics

إلى عناية ركاب رحلة مينيرالني فودي - باكو:

- يجب إحضار شهادة عدم إصابة بفيروس كورونا. يجب أن تُظهر نتيجة الاختبار أيضًا رمز الاستجابة السريعة QR. سيتم التحقق من هذا الرمز في مكاتب تسجيل الوصول في المطار.

يجب أن يتأكد الركاب من أن نتائج اختبار COVID-19 صالحة في غضون 72 ساعة قبل الرحلة.