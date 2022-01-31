رفع حظر مسافرة أكثر من مرة الى قراباغ عبر الحافلات

باكو، 31 يناير، أذرتاج

قالت وزارة التنمية الرقمية والنقل إنها رفعت حظر المسافرة أكثر من مرة الى قراباغ عبر حافلات الركاب تلبية لطلبات عديدة عن المواطنين.

قالت الوزارة في بيان إن المواطنين يحق لهم الحين أن يسافروا الى الأراضي المحررة عبر حافلات الركاب المنظمة دون قيد.