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    اقتصاد


    زيادة عدد الرحلات عبر حافلات الركاب عبر مسار باكو – شوشا

    ٣١.٠١.٢٠٢٢ [١٨:٠٩]

    باكو، 31 يناير، أذرتاج

    قالت وزارة التنمية الرقمية والنقل في بيان انها أدرجت تعديلات في جداول حركة حافلات الركاب الى الأراضي المحررة من الاحتلال الأرميني بعد النظر في مسارات الحافلات وطلبات وحجم بيع التذاكر بجانب رغبات المواطنين المتزايدة.

    وأوضحت الوزارة في بيان أنها كشفت نتيجة التحليل الشامل عن زيادة الطلب بمسار باكو –شوشا – باكو زيادة اكثر فقررت فتح رحلة إضافية على المسار المذكور فتعلن عن إضافة رحلة ثالثة أسبوعيا على خط باكو – شوشا – باكو بدء من 16 فبراير المستهل.

    AZERTAG.AZ :زيادة عدد الرحلات عبر حافلات الركاب عبر مسار باكو – شوشا
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