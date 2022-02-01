نقل 193.9 مليون طن من البضائع عن طريق المواصلات
AzerTAg.az
٠١.٠٢.٢٠٢٢ [١٦:٣٠]
باكو، 1 فبراير / شباط، (أذرتاج)
تم نقل 193.9 مليون طن من البضائع عن طريق المواصلات خلال عام 2021.
أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن هيئة الإحصاء الحكومية أنه تم نقل 58 في المائة من البضائع بالسيارات و7.8 في المئة منها عن طريق السكك الحديدية و2.8 في المئة عن طريق البحر و0.3 في المئة عن طريق الجو و31.1 في المائة عن طريق خط الأنابيب.
© یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار
في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده
المزيد...
٠١.٠٢.٢٠٢٢ [١٧:٠٠]
٠١.٠٢.٢٠٢٢ [١٦:٣٨]
٣١.٠١.٢٠٢٢ [١٨:٠٩]
٣١.٠١.٢٠٢٢ [١٧:٤١]
٠١.٠٢.٢٠٢٢ [١٨:٥١]
٣١.٠١.٢٠٢٢ [١٦:٢٦]
٣١.٠١.٢٠٢٢ [١٦:٠٦]
٣١.٠١.٢٠٢٢ [١٥:٤٤]
٠١.٠٢.٢٠٢٢ [١٨:٣٢]
٠١.٠٢.٢٠٢٢ [١٧:٢٦]
٠١.٠٢.٢٠٢٢ [١٧:٠٠]
٢٨.٠١.٢٠٢٢ [١٥:٠٨]
٢٥.٠١.٢٠٢٢ [١٢:٠٥]
٢١.٠١.٢٠٢٢ [١٧:٥٥]
٢١.٠١.٢٠٢٢ [١٧:١٨]
٣١.٠١.٢٠٢٢ [١٨:١٠]
٢٩.٠١.٢٠٢٢ [١٨:٣٩]
٢٩.٠١.٢٠٢٢ [١٦:٢٨]
٢٨.٠١.٢٠٢٢ [١٣:٠٦]
١٠.٠١.٢٠٢٢ [١٢:١٥]
٠٧.١٢.٢٠٢١ [١٧:٠١]
٠٧.١٢.٢٠٢١ [١٥:٣٨]
٣١.٠١.٢٠٢٢ [١٩:٠٠]
٣١.٠١.٢٠٢٢ [١٨:٤٧]
٣١.٠١.٢٠٢٢ [١١:٥٦]
٣١.٠١.٢٠٢٢ [١١:٢٩]
٣١.٠١.٢٠٢٢ [١٥:٤٩]
٢٩.٠١.٢٠٢٢ [١٥:٠٧]
٢٨.٠١.٢٠٢٢ [١٦:٤٠]
٢٧.٠١.٢٠٢٢ [١٥:٥٣]
٠١.٠٢.٢٠٢٢ [١٨:٥٩]
٠١.٠٢.٢٠٢٢ [١٦:٠٢]
٠١.٠٢.٢٠٢٢ [١٤:١٥]
خطأ في تهجئة أو إملاء النص
ادخل ملاحظتك