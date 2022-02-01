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    نقل البضائع بحرا بمبلغ 793.1 مليون دولار في العام الماضي

    ٠١.٠٢.٢٠٢٢ [١٦:٣٨]

    باكو، 1 فبراير / شباط، (أذرتاج)

    تم نقل 793.1 ألف طن من البضائع عبر البحر خلال العام الماضي وبلغت تكلفة هذه الشحنات 716.3 مليون دولار امريكي.

    وأفادت وكالة أذرتاج نقلا عن اللجنة الحكومية للجمارك أنه بلغ حجم البضائع المصدرة في اشهر يناير - ديسمبر 295.2 ألف طن عن طريق البحر بمبلغ قدره 148.3 مليون دولار أمريكي. وبلغ حجم البضائع المستوردة 497.9 ألف طن بتكلفة قدرها 567.9 مليون دولار أمريكي.

    AZERTAG.AZ : نقل البضائع بحرا بمبلغ 793.1 مليون دولار في العام الماضي
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