توريد 213 حافلة ركاب إلى البلد خلال 11 شهرا
AzerTAg.az
٠١.٠٢.٢٠٢٢ [١٧:٠٠]
باكو، 1 فبراير / شباط، (أذرتاج)
أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن هيئة الإحصاء الحكومية أن عدد الحافلات المستوردة إلى أذربيجان 213 حافلة خلال أشهر يناير – نوفمبر من العام الجاري.
كذلك تم توريد 76 ألفا و348 سيارة و5024 شاحنة إلى البلد خلال 11 شهرا.
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