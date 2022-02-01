توريد 213 حافلة ركاب إلى البلد خلال 11 شهرا

باكو، 1 فبراير / شباط، (أذرتاج)

أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن هيئة الإحصاء الحكومية أن عدد الحافلات المستوردة إلى أذربيجان 213 حافلة خلال أشهر يناير – نوفمبر من العام الجاري.

كذلك تم توريد 76 ألفا و348 سيارة و5024 شاحنة إلى البلد خلال 11 شهرا.