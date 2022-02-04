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    شركة الطيران "Bees Airline" تطلق رحلات منتظمة الى كنجه

    ٠٤.٠٢.٢٠٢٢ [١٥‎:١٤]

    كييف، 4 فبراير، (أذرتاج)

    تخطط شركة طيران أوكرانية منخفضة التكلفة "Bees Airline" لإطلاق رحلات جوية منتظمة من كييف الى كنجه ثاني أكبر مدينة في أذربيجان.

    أفادت وكالة اذرتاج ان هذه الكلمات قالها المدير التجاري للشركة ألكسندر دجيدجور.

    على الرغم من أن شركة الطيران منخفضة التكلفة لم تبدأ بعد في بيع التذاكر، فقد حصلت على الحق في تشغيل رحلات منتظمة من كييف إلى كنجه مرتين في الأسبوع من إدارة الطيران الحكومية في أوكرانيا.

    ستقوم شركة الطيران "كييف - كنجه – كييف" برحلتها الثانية إلى أذربيجان.

     

    AZERTAG.AZ :شركة الطيران "Bees Airline" تطلق رحلات منتظمة الى كنجه
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