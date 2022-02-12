وفد أذربيجاني يشارك في المؤتمر الـ32 للمجلس الأعلى للشئون الإسلامية في مصر

باكو، 12 فبراير (أذرتاج)

يزور الوفد الأذربيجاني برئاسة نائب رئيس إدارة مسلمي القوقاز والمفتي الحاج سلمان موسايف القاهرة للمشاركة في المؤتمر الثاني والثلاثين للمجلس الأعلى للشئون الإسلامية تحت عنوان: " المواطنة وأثره في تحقيق السلام المجتمعي والعالمي"، حيث يعقد بالقاهرة في الفترة من 12-13 فبراير 2022.

أفادت وكالة أذرتاج ان المؤتمر الذي يقام تحت رعاية الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، افتتح بتلاوة قرآنية لبعض آيات من الذكر الحكيم، وألقى الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، كلمة في المؤتمر الى جانب المشاركين الآخرين.

ويشهد المؤتمر حضور عدد كبير من وزراء الأوقاف والشئون الإسلامية من دول العالم الإسلامي، على رأسهم وزير الشئون الإسلامية السعودي ورئيس البرلمان العربي، ووزير الأوقاف والشئون الإسلامية الأردني، ووزير الشئون الإسلامية الجيبوتي، ووزير الأوقاف الفلسطيني، ورئيس الهيئة العامة للشئون الإسلامية والأوقاف بالإمارات وغيرهم من رجال الدين وكبار المسئولين.