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    قطار الحاويات الآخر من أوزبكستان إلى تركيا يصل إلى ميناء باكو

    ١٨.٠٢.٢٠٢٢ [١٥‎:٤٣]

    باكو ، 18 فبراير ، أذرتاج

    إن قطار الحاويات الآخر المكون من 62 حاوية الذي يتوجه من مدينة بخارى الأوزبكية إلى مدينة مرسين التركية وصل إلى ميناء باكو.

    أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن سكك الحديد الأذربيجانية ان قطار الحاويات يتكون من 40 قدما. يتم نقل المنتجات الكيماوية والأسمدة في حاويات إلى تركيا. تم تسليم القطار من ميناء تركمانباشي إلى ميناء باكو.

    يتم تنفيذ المشروع ضمن طريق النقل في منطقة آسيا والمحيط الهادئ والصين وقيرغيزستان وأوزبكستان وتركمانستان وأذربيجان وجورجيا وتركيا وأوروبا. ارتفع حجم نقل البضائع على الخط العام الماضي بنسبة 101 في المائة مقارنة بعام 2020.

    AZERTAG.AZ :قطار الحاويات الآخر من أوزبكستان إلى تركيا يصل إلى ميناء باكو
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