انعقاد مؤتمر صحفي في طهران بمناسبة ذكرى مرور 30 عاما على مجزرة خوجالي

طهران، 23 فبراير (أذرتاج)

عقد السفير الاذربيجاني في إيران علي عليزاده في 23 فبراير مؤتمرا صحفيا في طهران بمناسبة ذكرى مرور 30 عاما على مجزرة خوجالي.

أفادت وكالة أذرتاج ان المؤتمر الصحفي سبقه عرض فيلم عن مجزرة خوجالي. قرئت آيات عطرة من القرآن الكريم. ووقف الحضور دقيقة حداد إحياء لذكرى ضحايا خوجالي.

قدم السفير في الحدث معلومات واسعة عن المجزرة التي ارتكبها الأرمن في مدينة خوجالي الأذربيجانية ليلة 26 فبراير عام 1992.