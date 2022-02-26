استيراد 1150 سيارة كهربائية الى أذربيجان خلال الشهر السابق
AzerTAg.az
٢٦.٠٢.٢٠٢٢ [١٦:٠٦]
باكو، 26 فبراير، (أذرتاج)
تم استيراد 1150 سيارة كهربائية الى البلد خلال الشهر السابق.
أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن جهاز الجمارك الاذربيجاني ان 1137 سيارة من تلك السيارات المستوردة هجينة وتعمل بالكهرباء والوقود. أما 13 منها فتعمل بالمحرك الكهربائي فقط.
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