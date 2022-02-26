باكو، 26 فبراير، (أذرتاج)

تم نقل 138.9 الف طن من البضائع من البلاد عن طريق البر خلال شهر يناير من العام الجاري.

أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن هيئة الجمارك ان حجم البضائع المستوردة إلى البلاد كان 218.1 الف طن.