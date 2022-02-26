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    نقل 138.9 الف طن من البضائع من البلاد عن طريق البر

    ٢٦.٠٢.٢٠٢٢ [١٦:٥‎٧]

    باكو، 26 فبراير، (أذرتاج)

    تم نقل 138.9 الف طن من البضائع من البلاد عن طريق البر خلال شهر يناير من العام الجاري.

    أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن هيئة الجمارك ان حجم البضائع المستوردة إلى البلاد كان 218.1 الف طن.

     

    AZERTAG.AZ :نقل 138.9 الف طن من البضائع من البلاد عن طريق البر
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