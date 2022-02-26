نقل 138.9 الف طن من البضائع من البلاد عن طريق البر
AzerTAg.az
٢٦.٠٢.٢٠٢٢ [١٦:٥٧]
باكو، 26 فبراير، (أذرتاج)
تم نقل 138.9 الف طن من البضائع من البلاد عن طريق البر خلال شهر يناير من العام الجاري.
أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن هيئة الجمارك ان حجم البضائع المستوردة إلى البلاد كان 218.1 الف طن.
© یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار
في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده
المزيد...
٢٦.٠٢.٢٠٢٢ [١٦:٠٦]
١٨.٠٢.٢٠٢٢ [١٥:٤٣]
٠٤.٠٢.٢٠٢٢ [١٥:١٤]
٠١.٠٢.٢٠٢٢ [١٧:٠٠]
٢٦.٠٢.٢٠٢٢ [١٥:٠٢]
٢٦.٠٢.٢٠٢٢ [١٤:٥٩]
٢٦.٠٢.٢٠٢٢ [١٤:٣٢]
٢٦.٠٢.٢٠٢٢ [١٧:٣٥]
٢٦.٠٢.٢٠٢٢ [١٦:٥٧]
٢٦.٠٢.٢٠٢٢ [١٦:٥١]
٢٥.٠٢.٢٠٢٢ [١٣:٤٦]
٢٢.٠٢.٢٠٢٢ [١٨:٢٥]
٢٢.٠٢.٢٠٢٢ [١٦:٤٥]
٢٢.٠٢.٢٠٢٢ [١١:٣٨]
٢٦.٠٢.٢٠٢٢ [١٢:١٠]
٢٥.٠٢.٢٠٢٢ [١٤:٢٠]
٢٤.٠٢.٢٠٢٢ [١٨:٢٥]
٢٢.٠٢.٢٠٢٢ [١٧:٤٦]
١٢.٠٢.٢٠٢٢ [١٥:٤٩]
٠٩.٠٢.٢٠٢٢ [٢٠:٠١]
١٠.٠١.٢٠٢٢ [١٢:١٥]
٢٦.٠٢.٢٠٢٢ [١١:١٧]
٢٦.٠٢.٢٠٢٢ [١١:٠٠]
٢٤.٠٢.٢٠٢٢ [١٨:١٨]
٢٤.٠٢.٢٠٢٢ [١٨:٠٩]
٢٦.٠٢.٢٠٢٢ [١٥:١١]
٢٥.٠٢.٢٠٢٢ [١٤:٥٢]
٢٤.٠٢.٢٠٢٢ [١٤:٥٥]
٢٣.٠٢.٢٠٢٢ [١٥:٢٢]
٢٦.٠٢.٢٠٢٢ [١٤:١٠]
٢٦.٠٢.٢٠٢٢ [١١:٤١]
٢٥.٠٢.٢٠٢٢ [١٧:١٩]
خطأ في تهجئة أو إملاء النص
ادخل ملاحظتك