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    براغ: حفلة موسيقية تأبينية بمناسبة ذكرى مجزرة خوجالي

    ٢٨.٠٢.٢٠٢٢ [١٠:٣٢]

    باكو، 28 فبراير (أذرتاج)

    أقيمت في عاصمة التشيك براغ حفلة موسيقية تأبينية احياء لذكرى ضحايا مأستي خوجالي وليديتسي.

    أفادت وكالة أذرتاج انه شارك في الحفلة السفير الاذربيجاني في التشيك آديش محمدوف وممثلو الجالية الأذربيجانية والمثقفون التشيك وغيرهم من الضيوف.

    تحدث الممثل السينمائي التشيكي كريشتوف نوهينيك والشاعرة الأذربيجانية ليلى باييم في الحدث عن كلتا المأساتين.

    ثم، تم الاستماع الى موسيقى شعبية اذربيجانية وتأليفات الملحنين الغربيين.

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