شركة الخطوط الجوية "بوتا" تلغي رحلة باكو-كييف-باكو لـ3 مارس

باكو، 1 مارس (أذرتاج)

ألغت شركة الخطوط الجوية "بوتا" الأذربيجانية المنخفضة التكلفة رحلة "باكو-كييف-باكو" المخططة لـ3 مارس بسبب الأوضاع غير الثابتة في أوكرانيا.

أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن شركة الطيران ان أصحاب الرحلات الملغاة يمكنهم تغيير وقت الرحلة او استرجاع التذاكر دون غرامة.

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