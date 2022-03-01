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    شركة الخطوط الجوية "بوتا" تلغي رحلة باكو-كييف-باكو لـ3 مارس

    ٠١.٠٣.٢٠٢٢ [١٢:٠٣]

    باكو، 1 مارس (أذرتاج)

    ألغت شركة الخطوط الجوية "بوتا" الأذربيجانية المنخفضة التكلفة رحلة "باكو-كييف-باكو" المخططة لـ3 مارس بسبب الأوضاع غير الثابتة في أوكرانيا.

    أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن شركة الطيران ان أصحاب الرحلات الملغاة يمكنهم تغيير وقت الرحلة او استرجاع التذاكر دون غرامة.

    يرجى متابعة الاخبار الأخيرة المتعلقة بالشركة في صفحات رسمية لها في شبكة التواصل الاجتماعي.

     

    AZERTAG.AZ :شركة الخطوط الجوية "بوتا" تلغي رحلة باكو-كييف-باكو لـ3 مارس
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