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    السفارة الأذربيجانية في قطر تنظم حدثا في الدوحة ضمن "العدالة لخوجالي"

    ٠١.٠٣.٢٠٢٢ [١٢:٢٨]

    باكو، 1 مارس (أذرتاج)

    نظمت السفارة الاذربيجانية في مدينة الدوحة عاصمة قطر حدثا في إطار حملة "العدالة لخوجالي".

    أفادت وكالة أذرتاج ان المشاركين في الحدث المنعقد في مقر السفارة وقفوا دقيقة حياد احياء لذكرى ضحايا مجزرة خوجالي.

    حضر الحفل أبناء الجالية الأذربيجانية وسفير تركيا الشقيقة محمد مصطفى كوكسو والدبلوماسيون الاتراك الآخرون والصحفيون ورجال العلم وممثلو المجتمع المحلي.

    تحدث السفير الاذربيجاني رشاد اسماعيلوف في كلمة ألقاها في الحدث عن مجزرة خوجالي والاعمال المقامة في نشر الحقائق عن المجزرة في العالم.

    ثم ألقى الضيوف كلمات تحدثوا فيها عن آرائهم عن المجزرة.

     

    AZERTAG.AZ :السفارة الأذربيجانية في قطر تنظم حدثا في الدوحة ضمن "العدالة لخوجالي"
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