بحث تطوير ممر النقل الدولي "الشمال –الجنوب" في موسكو

باكو، 4 مارس (أذرتاج)

كانت مسألة انشاء السكك الحديدية وتزويدها بالكهرباء ضمن ممر النقل الدولي "الشمال – الجنوب" موضوع اللقاء الذي جرى بين السفير الإيراني في روسيا كاظم جلالي والنائب الأول للمدير العام لمؤسسة "السكك الحديدية الروسية" سيرغي بافلوف.

قيل ان السكة الحديدية لممر النقل الدولي هذا تكسب أهمية كبيرة لإيران وأذربيجان وروسيا. سيربط هذا الطريق أوروبا الشمالية ببلدان آسيا الجنوبية الشرقية. وستصل البضائع من مينائي جاباهار وبندر عباس في ايران الى أوروبا الشمالية مرورا باراضي ايران وأذربيجان وروسيا. تعمل حاليا في ايران السكة الحديدية بين قزوين ورشت ضمن ممر النقل الدولي هذا. تستمر الاعمال في السكة الحديدة من رشت الى استارا وهي جزء من الممر.

قال السفير ان طهران الرسمية تسعى الى انجاز اعمال السكة الحديدية من رشت الى استارا رغم وجود بعض الصعوبات. بعد تشغيل هذا الجزء من السكك الحديدية سيستقبل ميناء جاباهار البضائع الواردة من آسيا الى اوربا. ومن هنا ستنقل الى روسيا وأوروبا الشمالية عبر السكة الحديدية قزوين – رشت – استارا الإيرانية – استارا الأذربيجانية.

قرر الطرفان في اللقاء ان يعد الخبراء الروسيون مشروعا عن تزويد السكة الحديدية بالكهرباء ويقدموه بعد تفقدهم ميدانيا سير الاعمال.