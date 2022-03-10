انتهاء المرحلة الثانية لمشروع "دعم تعزيز إمكانيات ميناء باكو"

باكو، 10 مارس (أذرتاج)

انتهى مشروع "دعم تعزيز إمكانيات ميناء باكو" الذي كان ينفذه الاتحاد الأوروبي بالتعاون مع "ميناء باكو التجاري البحري الدولي" ابتداء من نوفمبر عام 2016 واستكملت المرحلة الثانية من المشروع، المنفذة منذ عام 2020.

أفادت وكالة أذرتاج انه انعقد اليوم حفل اختتام المشروع المذكور في موضوع "الموانئ الخضراء والطرق الجديدة في اطارة عمل الموانئ"، ذلك بمشاركة ممثلي ميناء باكو والاتحاد الأوروبي والمنظمات الحكومية والدولية والإعلاميين.

الهدف الرئيسي للمشروع هو توسيع إمكانيات الميناء في الخطة الاستراتيجية لميناء باكو لفترة عامي 2022-2020 وتحقيق مفهوم "الميناء الأخضر". في إطار المشروع، أجريت اعمال مهمة في مجال الحصول على تراخيص دولية جديدة، رقمنة عمليات الميناء لتحسين العمليات التجارية ونظام الموارد البشرية، كذلك تعزيز الأنشطة التجارية والاستثمارية، لاسيما تطوير نظام إدارة لوجستية متكاملة، توسيع الشبكة الرقمية لربط جميع سلسلة التموين على طول الممر المتوسط.

في الوقت ذاته، حصل ميناء باكو من جديد على شهادة ترخيص ISO 14001:2015 كنتيجة للمشروع المذكور. هذه الشهادة معيار للإدارة في حماية البيئة المحيطة. الى جانب ذلك، مُنحت الى ميناء باكو لأول مرة في المنطقة شهادة (European Sea Ports Organization - ESPO) "EcoPorts" لمنظمة الموانئ البحرية الأوروبية عام 2019. أذربيجان ضمن 24 بلدا حصل على تلك الشهادة عبر العالم. وحصل ميناء باكو على كأعلى صفة "الميناء الأخضر" لأول مرة في المنطقة.