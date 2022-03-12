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    الذاكرة الدموية


    برلمان بلغاريا يتبنى بيانا بشأن مجزرة خوجالي

    ١٢.٠٣.٢٠٢٢ [١٠:٠٦]

    باكو، 12 مارس (أذرتاج)

    تبنى مجلس الشعب البلغاري في 10 مارس بيانا بشأن الذكرى الثلاثين لمجزرة خوجالي.

    أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن السفارة الأذربيجانية في بلغاريا ان البيان يحيي ذكرى 613 مواطن اذربيجاني قُتلوا في مجزرة خوجالي وكذلك ذكرى اكثر من ألف شخص مفقود، ويدين بشدةٍ هذه الإبادة الجماعية.

     

     

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