 أذربيجان: التقسيمات الإدارية: المقتضب من تأريخ تقسيم الوحدات الإدارية – المقال الثاني

باكو، 12 مارس، أذرتاج

يمكن الاطلاع على المقال الأول عبر الرابط https://azertag.az/ar/xeber/arabic-2048294.

كانت أراضي خانات أذربيجان الشمالية في أوائل القرن التاسع عشر منقسمة الى 6 مناطق وهي باكو وقوبا وشاكي وشروان وقراباغ وتاليش ودائرتين وهما يليزافيتبول وجار – بالاكن وامارتين وهما قازاخ وشمشديل. كما أنشئت "ولاية ارمينية" بمرسوم القيصر الروسي نيقولاي الأول الصادر في 21 مارس عام 1828م على أراضي خانتي إروان ونخجوان. وحلت "ولاية ارمينية" عام 1840م وادرجت قضاء إروان المشكلة بدلا منها في منطقة جورجا واميريتي. وبحكم قانون الإصلاحات الإدارية في ما وراء القوقاز الذي دخل حيز التنفيذ ابتداء من اول يناير عام 1841م والصادر في 10 ابريل عام 1840م قسمت هذه الأراضي الى منطقة جورجيا وايميريتي بمركزها في تبيليسي وولاية كاسبي (الخزر) بمركزها في شاماخي. وكانت ولاية كاسبي تشمل على أقضية شاماخي وشوشا وشاكي (نوخا) ولنكران وباكو وقوبا ودربند. كما أدرجت أراضي أذربيجان الواقعة في يليزافيتبول بما فيه قضاءي قازاخ وشمشديل وبالاكن الشاملة على دائرة جار – بالاكن السابقة ونخجوان الشاملة على دائرة اوردوباد في تركيب منطقة جورجيا وايميريتي.

وقسم ما وراء القوقاز عام 1846م الى مناطق تفليس وكوتايسي وشاماخي ودربند. وكانت منطقة شاماخي عبارة عن أقضية شاماخي وشوشا وشاكي وباكو ولنكران. وادرجت قضاء قوبا في منطقة دربند فيما بقيت قضاء يليزافيتبول داخل منطقة تفليس بينما اعيد انشاء جار – بالاكن كدائرة منفصلة.

وجرى عام 1849م انشاء منطقة إروان المؤلفة من أقضية إروان وألكساندروبول (غومري السابق) ونخجوان وأودوباد ونوفو بايزيد (حوض بحيرة كويجه) ولكن مركز هذه المنطقة نقل الى باكو بسبب زلزال شاماخي المدمر عام 1859م وأخذت تسمى بمنطقة باكو.

وألغيت منطقة دربند عام 1860م. وادرجت قضاء قوبا في تركيب منطقة باكو. وتحولت دائرة جار – بالاكن الى دائرة زاقاتالا. وأنشئت عام 1868م منطقة يليزافيتبول وكانت تشمل على أقضية قازاخ وشامي ( نوخا) وشوشا وزنكزور.

وكانت منطقة باكو عبارة عن 6 أقضية وهي باكو وقوبا ولنكران وشاماخي وجويشاي وجواد.

وأسست في منطقة إروان عام 1870م قضاء جديدة باسم شارور – دَرَلَيَز. كما انفصلت قضاء عَرَش من الجزء الجنوبي من قضاء شاكي ( نوخا) عام 1874.

وانشئت في 1 يوليو عام 1883م قضاءي جبرائيل وجوانشير.

(له يتبع)