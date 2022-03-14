أذربيجان: التقسيمات الإدارية: المقتضب من تأريخ تقسيم الوحدات الإدارية – المقال الثالث

باكو، 14 مارس، أذرتاج

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وانقسمت جمهورية أذربيجان الشعبية عام 1918م الى دوائر باكو وكنجة التي كان الروس استبدلوا تسميتها الى يليزافيتبول التي بدلت الى أصلها في 10 أغسطس عام 1918م والى زاقاتالا وبذلك أنشئت في محافظة كنجة إدارة قراباغ العسكرية المؤقتة التي شملت على أقضية شوشا وجوانشير وزنكزور وكارياكين (فضولي) ومنذ 30 أغسطس عام 1918م جبرائيل. كما شملت محافظة باكو على أقضية باكو وجويشاي وجواد وقوبا ولنكران وشاماخي ومحافظة كنجة على عَرَش وكنجة وقازاخ وشاكي (نوخا) فيما لم يكم في دائرة زاقاتالا تقسيم للأقضية وكانت تحتوي على جار وبالاكن وعلي أباد وموخاخ وألمالي وقاخ.

وانفصلت قضاء طاووس عن قضاء قازاخ عام 1919م وأنشئت قضاء قبادلي في الجنوب الغربي. كما انفصلت قضاء شامخور عن قضاء كنجة في 22 ابريل عام 1920م.

بعدما تأسست السلطة السوفييتية في أذربيجان عام 1920م ألغيت محافظتي باكو وكنجة بينما حوّلت دائرة زاقاتالا الى قضاء زاقاتالا.

واستبدلت تسمية قضاءي عَرَش وجواد بأغداش وصاليان.

وكانت في جمهورية أذربيجان الاشتراكية السوفيتية عام 1921م 17 قضاء وهي أغداش وباكو وجويشاي وكنجة وجبرائيل كارياكين وطاووس وقازاخ وزاقاتالا وقوبا ولنكران وشاكي (نوخا) وصاليان وشوشا وشاماخي وشامخور وقبادلي وزنكزور وألغيت عام 1922م قضاء زنكزور وأنشئت أقضية قبادلي وجوانشير وشامخور فيما أنشئت في ولاية نخجوان قضاءي شارور دَرَلَيَز ونخجوان.

وأسس عام 1923م إقليم قراباغ الجبلي ذي الحكم الذاتي وألغيت أقضية جوانشير وقبادلي وشوشا وطاووس وأنشئت قضاء أغدام مع إلغاء كلتا القضائين في ولاية نخجوان وبعد هذه التغيرات كانت الجمهورية تتألف من أقضية أغدام وأغداش وباكو وكنجة وجويشاي وجبرائيل وزاقاتالا وقازاخ وقوبا ولنكران ونوخا وصاليان وشامخور وشاماخي وولاية نخجوان وإقليم قراباغ الجبلي الذاتي الحكم.

وبقرار لجنة أذربيجان التنفيذية المركزية الصادر في 9 فبراير عام 1924م حوّلت ولاية نخجوان الى جمهورية نخجوان ذات الحكم الذاتي. وبهدف تعزيز الاقضية ألغيت عام 1926م قضاءا شامخور وأغداش.

وبقرار مؤتمر عموم أذربيجان السوفييتي السادس الصادر في 8 ابريل عام 1929م أنشئت في أراضي الجمهورية دوائر وهي باكو وقوبا ولنكران وشروان وكنجة وقراباغ وزاقاتالا نوخا وموغان الى أن استعيد بناء دائرتي زاقاتالا ونوخا من جديد بقرار لجنة أذربيجان التنفيذية المركزية الصادر في 25 يناير عام 1930م.