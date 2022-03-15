أذربيجان: التقسيمات الإدارية: المقتضب من تأريخ تقسيم الوحدات الإدارية – المقال الرابع

باكو، 15 مارس، أذرتاج

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وكانت في جمهورية أذربيجان الاشتراكية السوفييتية عام 1930م دوائر وهي باكو وكنجة وزاقاتالا وقراباغ (أغدام) وقوبا ولنكران وموغان (صاليان) وشاكي (نوخا) وشروان (جويشاي) الى أن قُسّمت أراضي البلد الى 63 محافظة بقرار مشترك عن لجنة أذربيجان التنفيذية المركزية ومجلس المفوضين الشعبي الصادر في 30 أغسطس عام 1930م. وألغي بعض من المحافظات في فبراير عام 1931م وأنشئت محافظات جديدة ما جعل عدد المحافظات انخفض الى 47 محافظة حيث ألغيت محافظات حاجي كند وعلي أباد وأقصو وجوينوك وجوخور أباد وقرامريم وقراصو وقبادلي ومرَزَة وترتر وخزري وأنشئت هيل وكنجة وإسماعيلي ونوخا وشاؤميان.

استبدلت تسمية قرية بتروبافلوفسك في أكتوبر عام 1931م بمدينة صابر أباد.

وأعيد في مارس عام 1933م إنشاء محافظة قبادلي وفي يناير عام 1934م محافظة ترتر وفي 5 فبراير عام 1935م محافظتي يفلاخ وزرداب.

وأدرجت في القانون الأساسي الأذربيجاني عام 1937م شبكة محافظات البلد بالقانون.

وأدرجت تعديلات شاملة في تقسيم أذربيجان الإداري الإقليمي فترة 1938-1939م حيث استبدلت تسمية محافظة قرادونلو في يوليو عام 1938م بإيميشلي وهيل بقوصار وزُووَند بليريك وبلاسوار ببوشكين وناريمانوف بخانلار ووِيرادوز بيارديملي بجانب تحويل قرية أنينو الى مدينة شامخور وقرية جورانبوي الى قصبة قاسم اسماعيلوف وقرية هيلينيندورف الى مدينة خانلار وقرية زوبوفكا الى مدينة علي بايراملي خلال نفس العام.

وفي يناير عام 1939م أنشئت محافظات أغصطفا وقاضي محمد وخيلي وأوجار. واستبدلت في سبتمبر عام 1939م تسمية محافظتي ديزاق وجورابيرت التابعتين لإقليم قراباغ الجبلي ذي الحكم الذاتي بهادروت ومارداكيرت. وفي نوفمبر نفس العام أنشئت محافظتا جدانوف وإسماعيلي بينما سميت مدينة حاجي قابل بقاضي محمد عام 1939م.

وأسست فترة يناير – فبراير عام 1940م محافظتا سيازن ونفطشالا. وفي أكتوبر عام 1943م أنشئت محافظات مَرَزة وخالْدان وخودات. وألغيت محافظة أبرقونيس التابعة لجمهورية نخجوان ذات الحكم الذاتي الأذربيجانية الحبيسة.

وسميت محافظة ترتر في أغسطس عام 1949م بمير بشير.

وأنشئت في 22 نوفمبر عام 1949م مدينة سومقايت وفي 4 فبراير عام 1954م مدينة منكجوير فيما ألغيت محافظة ساموخ في يناير 1954م.

واستبدلت تسمية محافظة دستفور بطاشكسان في ابريل عام 1956م الى أن ألغيت محافظة خيزي في ديسمبر 1956م ومحافظة مَرَزة في سبتمبر عام 1959م.

وسميت محافظة قارياكين بفضولي في ابريل عام 1959م. كما ألغيت محافظات أغصطفا وقاضي محمد وقوناق كند ومرزة ونفطشالا وسفر علييف وسيازن وخودات بقرار مجلس رئاسة المجلس الأعلى للجمهورية الصادر في 4 ديسمبر عام 1959م.

وبقرار مجلس رئاسة المجلس الأعلى لجمهورية أذربيجان الاشتراكية السوفييتية الصادر في 4 يناير عام 1963م ألغيت محافظات أغجابدي وعلي بايراملي وأقصو وبالاكن وطاشكسان وجبرائيل ودَوَجي ويفلاخ وجدانوف وزرداب وقاخ وقبادلي وقوتقاشن ومير بشير ونوخا وبوشكين وساعتلي وطاووس وخاتشماز ومحافظتا أوردوباد وشاهبوز في نخجوان ومحافظة شوشا في إقليم قراباغ الجبلي. غير أن محافظات جبرائيل وقاسم اسماعيلوف وقبادلي وبوشكين في يوليو عام 1964م وجميع المحافظات الملغاة عام 1963م استعيدت في يناير عام 1965م (بعد إقصاء نيكيتا خورشيف عن السلطة).

وسميت محافظة أستراخان بازار بجليل أباد في يوليو عام 1967م ومحافظة نوخا بشاكي في سبتمبر عام 1968م كما سميت محافظة ستيباناكيرت في إقليم قراباغ الجبلي بعسكران بقرار مجلس رئاسة المجلس الأعلى الأذربيجانية الصادر في 15 مايو عام 1978م ومحافظة نخجوان في جمهورية نخجوان الذاتية الحكم ببابك بقراره الصادر في 23 أكتوبر عام 1978م.

ونتيجة لحركة التحرر الوطني للشعب المنطلقة في عملية انهيار اتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفييتية فترة 198-1991م استعيد استقلال دولة أذربيجان في 18 أكتوبر عام 1991م. (له ما بعده)