طول 1.6 كم من مسارات الدراجات الهوائية الجاري انشاؤها في باكو جاهز

باكو، 16 مارس (أذرتاج)

تستمر اعمال انشاء مسارات مخصصة للدراجات الهوائية في مركز المدينة.

أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن وكالة المواصلات في باكو انه بدأت تلوين المسارات بالصبغ. قد استكملت الاعمال في طول 1.6 كم من اجمالي 7.5 كم من المسارات التي تشمل الجزء المركزي للعاصمة.

بناء على الخطة العامة لمدينة باكو، سيكون طول شبكة المسارات المخصصة للدراجات الهوائية فيها 63.5 كم حتى 2027، و251.2 كم حتى عام 2040.

تنشأ مسارات مخصصة للدراجات الهوائية بطريقة تمتع الراكب وتوفر له الأمان والبعد عن حركة المرور.