أذربيجان: التقسيمات الإدارية: المقتضب من تأريخ تقسيم الوحدات الإدارية – المقال الخامس

باكو، 16 مارس، أذرتاج

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وسميت في 18/03/1989م محافظة جدانوف وعاصمتها مدينة جدانوف بمحافظة بيلقان ومدينة بيلقان. كما استعيد اسم مدينة كيروف أباد التاريخي وسميت بكنجة في 30/12/1989.

واستبدلت تسمية حي شاؤميان للعاصمة باكو بحي خطائي في 5/01/1990م وحي أورجونيكيدزي للعاصمة بسوراخاني في 18/04/1990م.

ورقّيت قرية خوجالي الى مرتبة مدينة في 21/4/1990م. كما أنشئت في نفس التاريخ محافظة خيزي بعاصمتها قصبة خيزي ومنح أراض من محافظتي أبشرون وشاماخي لها ومحافظة حاجي قابل بعاصمتها مدينة حاجي قابل على أراضي مدينة علي بايراملي علاوة على منح أراض من محافظتي صابر أباد وشاماخي ومحافظة أغصطفا بعاصمتها مدينة أغصطفا مع منح أراض من محافظة قازاخ ومحافظة قوبوستان بعاصمتها قصبة مَرَزَة بمنح أراض من محافظة شاماخي.

ورُقّيت قصبة جدابيك في 6/6/1990م وقصبة قبادلي في 24/7/1990م الى مرتبة مدينة.

كما استبدلت تسمية جمهورية أذربيجان الاشتراكية السوفييتية بجمهورية أذربيجان في 5/2/1991م.

كما استعيدت في 7/02/1991م الأسماء التاريخية لكل من محافظات قاسم اسماعيلوف بجورانبوي وقوتقاشين الى غابالا ومير بشير الى ترتر وبوشكين الى بلاسوار وشامخور الى شمكير ووارتاشين الى أوغوز وإيليج في جمهورية نخجوان الحبيسة الى شارور وحي مدينة كنجة الى كبز مع تبديل تسمية عواصمها بنفس الأسماء. كما ألغيت محافظة شاؤميان ومنح أراضيها لمحافظة جورانبوي.

ورقّيت قرية خيزي الى مرتبة قصبة في 25/5/1991م.

وألغي إقليم قراباغ الجبلي الذاتي الحكم في 26/11/1991م ونتيجة لذلك ألغيت محافظتا عسكران وهادروت التابعتين لإقليم قراباغ الجبلي وأنشئت محافظة خوجالي بعاصمتها مدينة خوجالي ومنح أراض من عسكران الملغاة بينما استعيدت الأسماء التاريخية لمدينة ستيباناكيرد وكذلك محافظتي مارداكيرت ومارتوني وعاصمتيهما وسميت على التوالي بمدينة خانكندي ومحافظي أغدره وخوجاوند. ومنحت أراضي محافظة هادروت الملغاة لمحافظة خوجاوند.

وخصت مدينة خانكندي بتصنيف المدن ذات التابع الجمهوري ومحافظات أغدره وخوجاوند وخوجالي وشوشا بتصنيف المحافظات ذات التابع الجمهوري.

وخصت محافظات لنكران وشاكي ويفلاخ ذات التابع الإقليمي الى تصنيف المحافظات ذات التابع الجمهوري في 29/11/1991م.

وأنشئت في 18/2/1992م محافظة ساموخ بعاصمتها قصبة سفر علييف ومنح أراض من محافظة خانلار ومحافظة سيازن بعاصمتها مدينة سيازن ومنح أراض من محافظة دَوَجي في 2/04/1992م.

واستبدلت تسمية أحياء باكو العاصمة كيروف ببناقدي ولينين بصابونجي وضباط باكو الـ26 بصبائل وأكتوبر بياسامال في 29/4/1992م.

وألغيت محافظة أغدره في 13/10/1992م ومنحت أراضيها لمحافظات أغدام وكلبجار وترتر.

واحتلت فترة 1992-1993م من قبل جمهورية أرمينيا أراضي مدينة خانكندي ومحافظات أغدام وجبرائيل وفضولي وخوجالي وخوجاوند وكلبجار ولاتشين وقبادلي وشوشا وزنكيلان.

واضيفت قرية علي أباد لمحافظة بابك في جمهورية نخجوان ذات الحكم الذاتي الأذربيجانية الحبيسة الى أراضي مدينة نخجوان في 4/12/2001م ورقّيت القرية المذكورة في 15/3/2002م الى تصنيف القصبة.

وفي 1/03/2003م خصت عاصمة محافظة سَدَرك لجمهورية نخجوان قصبة سدرك بتصنيف القرية لنقل عاصمة محافظة سدرك من قرية سدرك الى قصبة حيدر أباد.

وأنشئت في 19/3/2004م محافظة كنكرلي بجمهورية نخجوان الذاتية الحكم الحبيسة بمنح أراض من محافظتي بابك وشارور بعاصمتها قصبة قيفراق بترقية قرية قيفراق الى تصنيف القصبة التابعة لمحافظة شارور. (له تابع)