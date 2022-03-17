أذربيجان: التقسيمات الإدارية: المقتضب من تأريخ تقسيم الوحدات الإدارية – المقال السادس

باكو، 17 مارس، أذرتاج

يمكن الاطلاع على المقال السابق عبر الرابط https://azertag.az/ar/xeber/arabic-2055578.

ورقيت قصبة خيردالان عاصمة محافظة أبشرون الى مرتبة المدينة في 2 أكتوبر 2006م وقصبة هوراديز في محافظة فضولي الى مرتبة المدينة في 23 أكتوبر عام 2007م وقصبة شاهبوز في نخجوان الى مرتبة المدينة في 7 ديسمبر عام 2007م.

وسميت في 25 ابريل 2008م مدينة علي بايراملي بمدينة شروان وقصبة مَرَزة عاصمة محافظة قوبوستان بمدينة قوبوستان بترقية مرتبها الى المدينة ومحافظة خانلار وعاصمتها مدينة خانلار بمحافظة جويجول ومدينة جويجول مع ترقية قصبة خيزي عاصمة محافظة خيزي الى مرتبة المدينة.

ورقيت قصبات كيريك وساموخ ويارديملي الى مرتبة المدينة في 13 يونيوو 2008م.

منحت قرى محافظة بابك وهي بولقان وحاجي نيت وقراجوق وقراخان بيكلي وتومبول لمدينة نخجوان في 9 يونيو 2009م.

وسميت محافظة دَوَجي وعاصمتها مدينة دَوَجي بمحافظة شابران ومدينة شابران في 2 أبريل عام 2010م.

واستبدل اسم حي عزيز بيكوف للعاصمة باكو بحي خزر في 7 مايو 2010م. كما أنشئ حي بئر الله (بيراللاهي) بإدراج تعديلات إدارية في حي خزر للعاصمة باكو في 21 ديسمبر 2012م.

المعلومات العامة:

المساحة 6ر86 ألف كم2

السكان 1ر10067 ألف نسمة لاوائل 2020م

الكثافة السكانية 116 ن/كم2

العاصمة باكو

اللغة الرسمية الأذربيجانية

الجمهورية ذات الحكم الذاتي

المحافظات 78

المدن 63

أحياء المدن 14

القصبات 261

الدوائر الإقليمية القروية 1726

المناطق السكنية القروية 4248

سكان المدن الكبرى حسب إحصاءات 1 يناير 2020م

باكو 1ر2293 ألف نسمة

كنجة 6ر335 الف نسمة

سومقايت 345 الف نسمة

منكجوير 1ر106 الف نسمة

نخجوان 5ر96 الف نسمة

شروان 4ر87 الف نسمة

شاكي 65 الف نسمة

خانكندي 9ر55 الف نسمة

يفلاخ 5ر63 الف نسمة

لنكران 6ر52 الف نسمة

المدن ذات التابع الجمهوري وهي باكو وكنجة وسومقايت ومنكجوير وشروان وشاكي وخانكندي ويفلاخ ولنكران ونفطالان.

المحافظات هي أبشرون وأغجابدي وأغدام وأغداش وأغصطفا وأقصو وأستارا وبالاكن وبيلقان وبردع وبلاسووار وجبرائيل وجليل أباد وطاشكسان وفضولي وجدابيك وجورانبوي وجويشاي وجويجول وحاجي قابل وخاتشماز وخيزي وخوجالي وخوجاوند وايميشلي واسماعيلي وكلبجار وكوردمير وقاخ وقازاخ وغابالا وقوبوستان وقوبا وقبادلي وقوصار ولاتشين وليريك ولنكران وماصالي ونفطشالا واوغوز وساعتلي وصابر أباد وصاليان وساموخ وسيازن وشابران وشاماخي وشاكي وشمكير وشوشا وترتر وطاووس واوجار ويارديملي ويفلاخ وزاقاتالا وزنكيلان وزرداب.

وجمهورية نخجوان ذات الحكم الذاتي الأذربيجانية الحبيسة عبارة عن مدينة نخجوان العاصمة ومحافظات بابك وجولفا وكنكرلي وأوردوباد وسدرك وشاهبوز وشارور.