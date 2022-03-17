نقل 3.4 مليون طن من البضائع في الجزء الأذربيجاني من تراسيكا

باكو، 17 مارس، (أذرتاج)

بلغ حجم البضائع المنقولة عبر الجزء الأذربيجاني من ممر النقل تراسيكا (أوربا – القوقاز وآسيا) 3.4 مليون طن وبلغ حجم تبادل البضائع 803.8 مليون طن / كم.

افادت وكالة اذرتاج نقلا عن لجنة الاحصاء الحكومية ان مليونا و959.8 ألف طن أو 56.2 في المائة من البضائع نُقل عن طريق البر ومليون و125.3 ألف طن أو 32.2 في المائة من البضائع عن طريق السكك الحديدية و405.7 ألف طن أو 11.6 في المائة عن طريق البحر.

تم تشكيل 23.1 في المائة أو 806.3 ألف طن من البضائع المنقولة عبر الممر بضائع ترانزيت.