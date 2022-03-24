مجلس وزراء خارجية التعاون الإسلامي يناشد البلدان الأعضاء المساهمة في الاعتراف الدولي بمجزرة خوجالي

باكو، 24 مارس (أذرتاج)

كما أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن وزارة الخارجية ان الدورة الثامنة والأربعين لمجلس وزراء خارجية المنظمة، المنعقدة يومي 19 و20 شعبان 1443هـ (الموافق 22 و23 مارس 2022) في باكستان، عاصمة جمهورية باكستان الإسلامية، تبنت 4 قرارات تشمل المسائل السياسية والاقتصادية والثقافية المتعلقة بعواقب عدوان أرمينيا على أذربيجان.

يحتوي القرار الصادر بشأن التضامن مع ضحايا مجزرة خوجالي، على استنكار شديد للاعمال الوحشية التي تعرض لها السكان المدنيون والعسكريون الاذربيجانيون على يدي القوات المسلحة لجمهورية أرمينيا في مدينة خوجالي والأراضي المحتلة الأخرى في فبراير عام 1992. وكما يناشد الدول الأعضاء بذل جهود لازمة للحصول على الاعتراف الإقليمي والدولي بالجرائم المرتكبة في مدينة خوجالي والأراضي المحتلة الأخرى في فترة النزاع، كجرائم حرب وضد الإنسانية ومجزرة.

اشيد في القرار بنشاط حملة "العدالة لخوجالي" الدولية ونوشدت الدول الأعضاء الى دعم الحملة والمشاركة عن كثب في نشاطها.