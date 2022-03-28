أذربيجان: محافظة أبشرون – المقال السابع

باكو، 28 مارس، أذرتاج

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أسست محافظة أبشرون في الرابع من يناير عام 1963م على مساحة 97ر1 الف كم مربع.

ويبلغ عدد سكانها 1ر241 الف نسمة حسب إحصاءات 1 يناير عام 2020م بالكثافة السكانية البالغة 109 نسمة على كل كم مربع.

وفي المحافظة مدينة و8 قرى و8 قصبات. وتبعد المحافظة عن العاصمة باكو 5 كم فقط.

وتقع محافظة أبشرون في غرب شبه جزيرة ابشرون وعاصمتها مدينة خيردالان.

وكانت العاصمة خيردالان قصبة تابعة لحي بناقدي للعاصمة باكو خلال الـ30-40 من القرن السابق وتابعة لقصبة ماشطاغا في أوائل الـ50 من القرن السابق واعيدت تبعيتها مرة أخرى الى حي بناقدي في الـ60 من القرن السابق وكانت مركزا لمحافظة أبشرون ورقيت الى مرتبة المدينة بمرسوم الرئيس الأذربيجاني الصادر في 2 أكتوبر عام 2006م.

وتتألف المحافظة من مدينة خيردالان وقصبات قوبو وديكاه وجوزدك وأشاغي جوزدك وسراء وحكم علي وجيران باتان ومهدي أباد وقرى ماسازير ومحمدلي ونوخانه وجوراديل وفاطمائي وبيراكشكول وقوبوستان.

وتتفوق الاودية الجافة والمنحدرات والاتلال في أراضي المحافظة التي جزؤها المحاذية لسواحل بحر الخزر ادنى قدر 28 م من سطح البحر.

وفي أراضي أبشرون عدد عديد من البراكين الطينية وأشهرها بركان "يانار داغ" في قرية محمدلي.

ومناخ المحافظة حارة معتدلة وجافة وتبدل الرياح الشمالية ظروف الطقس تبديلا كثيرا. وحرارة الطقس المتوسطة في يناير 4-5 مئوية تحت الصفر في الجبال و2-5 مئوية في المنحدرات وخلال يوليو 19-26 مئوية.

وحجم الامطار السنوية المتوسطة 110-550 ملم.

وشبكة الأنهار غير غنية واكبر حوض المياه في ابشرون هي خزانة جيران باتان للمياه. وفيها عدد كبير من البحيرات المالحة واكبرها بحيرة ماسازير.

محافظة أبشرون محافظة زراعية في الغالب وفيها مجالات متطورة مثل تربية المواشي وزراعة البساتين والخضروات. كما أن مزرعة تربية الابل الوحيدة في الجمهورية تقع في قرية قوبو.

تسلط الضوء على حياة المحافظة جريدة أبشرون التي تصدر عن إدارة السلطة التنفيذية للمحافظة منذ عام 1962م.

تمر 15 كم من الطريق السريع الواصل الى محافظة قوبا و23 كم من الطريق السريع الواصل الى شاماخي و8 كم من خط السكك الحديدية الواصل الى موسكو من خلال أراضي محافظة أبشرون.

في أراضي قصبة جوزدك منشأة زراعية تسمى بـ "دَوَليك" (مزرعة تربية الابل) وتتألف من 4 وحدات وتعود الى القرن التاسع عشر الميلادي وتخص المنشأة الى المواطن ورغم عدم استخدامها لأغراض زراعية حاليا فإنها محمية.

وفي قرية جوراديل مسجد عبد الرحمن الذي بناه ساكن القرية الحاج قربان في القرن التاسع عشر وفي قرية ديكاه مسجد مبني من قبل مير قوهوم أقا وفي خيردالان مسجد بني على أموال جماعة قرية خيردالان في القرن الثامن عشر وفي محمدلي مسجد بني من قبل سلالة قراداغليلار في القرن الثامن عشر ومسجد بني من قبل سلاسة شاه سوان في قرية محمدلي في القرن التاسع عشر ومسجد مدرسي مبني في قرية نوخانه للعبادة والتعليم الديني من قبل الحاج سفر علي في القرن التاسع عشر ومسجد في قرية نوخانه بني من قبل المواطن شاه سلطان حسين في القرن السابع عشر ومسجد سمي باسم البطي عاهل قرية فاطمائي في القرن التاسع عشر ومسجد الحاج هيبت المبني في القرن السابع عشر ومسجد سلام المبني في القرن الثامن عشر ومسجد الحاج بدل العائد الى القرن التاسع عشر في قرية سراي ومعظم هذه المساجد قد اعيد بناؤها واصلاحها خلال العقد الأخير ومسخرة للناس.

وحوفظ على عدد من الحمامات التاريخية الموجودة في أراضي المحافظة ومنها حمام الحاج كاظم في قوبو العائد الى القرن التاسع عشر وحمام المشهدي امام باخيش في خيردالان.

وفي أراضي المحافظة خزانات تحت الأرض مبنية للمياه كانت تسدد حاجات السكان والمزارع الى الري والسقي طوال القرون.

كما في أبشرون بقايا عدد عديد من الاضرحة العائدة الى ما بين القرون الثالث عشر والثامن عشر ومعظمها في قرى فاطمائي وديكاه وماسازير وحكم ععلي وسراي.