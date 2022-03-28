باكو، 28 مارس، (أذرتاج) أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن هيئة الإحصاء الحكومية أن عدد الحافلات المستوردة إلى أذربيجان 55 حافلة خلال شهر يناير من العام الجاري. كذلك تم توريد 5231 سيارة و366 شاحنة إلى البلد خلال شهر يناير.

AZERTAG.AZ : توريد 55 حافلة ركاب إلى البلد خلال يناير

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