أذربيجان: محافظة أغجابدي – المقال الثامن

باكو، 29 مارس، أذرتاج

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أسست محافظة أغجابدي في الثامن من أغسطس عام 1930م على مساحة 76ر1 الف كم مربع.

ويبلغ عدد سكانها 8ر136 ألف نسمة حسب إحصاءات 1 يناير عام 2020م بالكثافة السكانية البالغة 78 نسمة على كل كم مربع.

وفي المحافظة مدينة و44 قرية وقصبة. وتبعد المحافظة عن العاصمة باكو 263 كم.

بعد أن تأسست المحافظة عام 1930م فإنها فكت عام 1963م وضمت الى أراضي محافظة أغدام ولكنها اعيد تأسيسها عام 1965م كمحافظة مستقلة. وتقع المحافظة على سهول ميل وقراباغ من وادي نهري كور وأراز. وعاصمتها مدينة أغجابدي.

وتتألف المحافظة من مدينة أغجابدي العاصمة وقرى ساروانلار وكوردلر وميناخورلو وقراولي وكلابدين وأفشار وموغانلي وشاهسوار وكويوك وطازة كند وخوجاوند وسلمان بيكلي وأشاغي افشار وهيند أرخ وامام قولو بيكلي وميرزا حق ورديلي وساريجالي وتايناق وبولادلي وبويوك كهريزلي وبالا كهريزلي وشرف خانلي وشوتلانلي وشنليك وهوسولو ورنجبرلر وبويات وحاجيلار وقراخانلي وحاجي بدلي وبري اوغوللار وأقابيكلي وقرادولاق ومهرابلي وكبيرلي وأران ويئني قرادولاق ونجف قولو بيكلي وقيام الدينلي وشاهسوان طازة كند وأرازباري وشاهماليلار وبيلاين وجعفر بيكلي ويوخاري قيام الدينلي.

وتضاريس المحافظظة سهلة وترتفع تدريجيا من الشمال الشرقي الى الجنوب الغربي. وفي المحافظة منجم الطين. ومناخها حارة معتدلة وجافة.

وحرارة الطقس المتوسطة في يناير 2ر1-7ر1 مئوية و25-26 مئوية خلال يوليو.

وحجم الامطار السنوية المتوسطة 300-500 ملم.

وشبكة الأنهار نادرة ويجري نهر كور على حدودها الشمالية الشرقية ونهر قارقار وسطها بجانب جريان قناة يوخاري قراباغ من أراضي المحافظة. وفيها بحيرة مالحة.

وفي سواحل نهر كور غابات توقاي قليلة الكثافة.

ويقع متنزه أق كول الوطني في محافظة أغجابدي وفيه 15 نوعا من الحيوانات و20 نوعا من الأسماك و40 نوعا من النباتات.

محافظة أغجابدي زراعية في الغالب وتطورت فيها زراعة الفواكه والقطن والحبوب والحرير وتربية المواشي وغيرها.

وتعني تسمية المحافظة مستوطن كبير حيث أن كلمة "أغجا" تعني كبيرة وضخمة و"بدي" مستوطن وقصبة وهي من اقدم مستوطنات جمهورية أذربيجان ومما يدل على ذلك بقايا المستوطنات القديمة والعتيقة العائدة الى العصر الحجري الحديث والبرونزية والقديمة والعصور الوسطى ومن بينها كامل تبه ونركيز تبه وقراكوبر ويان تبه وقلعة تبه وكافور أرخي. ويثبت المؤرخون أن قناة كافور اصلحت من قبل الكساندر المقدوني الى أن لقي اصلاحا شاملا من جانب بتيمورلانغ في القرن السادس عشر الميلادي.

وتصدر في المحافظة جريدة "أران" منذ 1932م.

وتوجد في أراضي محافظة أغجابدي آثار تاريخية ومعمارية قديمة تعود الى العصر الحجري الحديث والبرونزية والقديمة والعصور الوسطى. ومنها ما يعود الى العصر الحجري الحديث تل المدفن ومسكن صغير في المستوطن يدعا كيجيك في قرية بوياد ومسكن ياستي تبه في قرية هيند ارخ وكذلك مستوطنات اهنكلي تبه وكيشالتي تبه وجعفر قولو تبه وهوسولو تبه في قرية حاجيلار ومسكنا كامل تبه وشاخ تبه في قرية يئني قرادولاق ومسكنا صو تبه وجاناوار تبه في قرية تايناق وما يعود الى العصر البرونزي من مستوطنات كول تبه وساري باش تبه في مدينة أغجابدي ومساكن قيش التي تبه وقبريستانليق تبه وقلعة تبه في قرية بوياد ومقابر اتلال قازان تبه وكوروش تبه وقاسم تبه وغيرها في قرية هند ارخ وغيرها الى جانب بقايا العصور العتيقة الى الألفيات الخامسة الى الثانية ما قبل الميلاد من المساكن في قرية طازة كند والمسكن العائد الى الالفية الأولى قبل الميلاد في قرية أرازبار ومثله في قرية قيام الدينلي.

ومن الأثار التاريخية الإسلامية مسجد القرن العشرين بمدينة أغجابدي.

ودمر عدوان أرمينيا على أراضي أذربيجان خلال مدة 30 سنة الأخيرة مئات من البيوت في قرية يوخاري قيام الدينلي ومبنى مدرسيا ودار الثقافة القروية ومكتبة غنية احراقا.