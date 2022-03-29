استيراد 2089 سيارة كهربائية الى أذربيجان خلال شهرين
AzerTAg.az
٢٩.٠٣.٢٠٢٢ [١٧:٢٧]
باكو، 29 مارس، (أذرتاج)
تم استيراد 2089 سيارة كهربائية الى البلد خلال شهري يناير – فبراير من العام الجاري.
أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن جهاز الجمارك الاذربيجاني ان 2032 سيارة من تلك السيارات المستوردة هجينة وتعمل بالكهرباء والوقود. أما 57 منها فتعمل بالمحرك الكهربائي فقط.
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