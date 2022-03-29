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    استيراد 2089 سيارة كهربائية الى أذربيجان خلال شهرين

    ٢٩.٠٣.٢٠٢٢ [١٧:٢٧]

    باكو، 29 مارس، (أذرتاج)

    تم استيراد 2089 سيارة كهربائية الى البلد خلال شهري يناير – فبراير من العام الجاري.

    أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن جهاز الجمارك الاذربيجاني ان 2032 سيارة من تلك السيارات المستوردة هجينة وتعمل بالكهرباء والوقود. أما 57 منها فتعمل بالمحرك الكهربائي فقط.

    AZERTAG.AZ : استيراد 2089 سيارة كهربائية الى أذربيجان خلال شهرين
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